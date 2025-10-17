Саміт Трампа і Путіна затьмарив плани Зеленського про Tomahawk, - Reuters

Зустріч у Білому домі може стати випробуванням довіри: Зеленський просить ракети, а Трамп готується укласти "угоду" з Путіним, який знову тягне час.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, де планує обговорити можливе постачання ракет далекої дії Tomahawk. Але несподіване оголошення Трампа про новий саміт із Володимиром Путіним затьмарило ці плани, пише Reuters.

У четвер Трамп повідомив, що може зустрітися з російським лідером "протягом наступних двох тижнів у Будапешті" — після двогодинної телефонної розмови, яку назвав "продуктивною".

"Усе своє життя я укладав угоди. Думаю, що ми укладемо й цю угоду", — сказав Трамп журналістам.

Президент США пообіцяв у п’ятницю поінформувати Зеленського про переговори з Кремлем. Однак його примирливий тон викликав у Європі побоювання, що Вашингтон може піти на поступки Москві, відтермінувавши передачу зброї Києву.

Путін тягне час, щоб зірвати "Томагавки"

Аналітики вважають, що Кремль намагається повторити тактику зволікання.

"Путін прагне відкласти передачу ракет Україні. Це класична дипломатія затримки", — пояснив експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн.

Подібної думки дотримується і український військовий аналітик Микола Бєлєсков із фонду "Повернись живим":

"Tomahawk не зламає Росію одним ударом, але створить постійний тиск і руйнуватиме її військово-промисловий комплекс".

Зеленський, реагуючи на заяву Трампа, підкреслив, що Кремль реагує лише тоді, коли бачить реальну загрозу.

"Нам вони теж потрібні"

Після розмови з Путіним Трамп заявив, що США не можуть "виснажувати власні запаси" ракет, натякнувши на можливе стримування військової допомоги Україні.

"Нам вони теж потрібні. Ми не можемо віддати всі свої "Томагавки"", — сказав він журналістам, назвавши цю зброю "зловісною".

Європейські союзники побоюються, що новий саміт Трампа й Путіна в Будапешті може повторити сценарій Аляски — гучні заяви без результатів, але з вигодою для Кремля.

Зеленський у США - контекст

Президент України Володимир Зеленський полетів у США задля вирішення ключового питання - обговорити з лідером США Дональдом Трампом розширення систем озброєння, які США погодяться продати.

Як розповів в інтерв'ю Axios голова Офісу президента Андрій Єрмак, на першому місці в списку бажань України знаходяться ракети "Томагавк". Київ все ще очікує на рішення і вважає, що "така зброя може змінити правила гри".

Як повідомляв УНІАН, Зеленський стверджував, що сама наявність ракет буде потужним козирем у переговорах з Путіним, якому доведеться змиритися з думкою, що Москва знаходиться в межах досяжності України.

