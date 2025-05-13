Трамп: Євросоюз гірший за Китай

Цю заяву американський лідер зробив, обгорюючи перспективи двосторонньої торгівлі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз "гірший за Китай", обговорюючи перспективи двосторонньої торгівлі, передає Politico.

Згадавши про досягнуту між США та Китаєм торговельну угоду, Трамп сказав, що "Європейський Союз у багатьох відношеннях гірший за Китай".

"Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо", – додав він.

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Ці заяви Трампа різко контрастують із тим, що він казав напередодні. Зокрема, перед цим він назвав голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн фантастичною і додав, що сподівається на зустріч з нею незабаром.

Мита Трампа - головні новини торгівельної війни

Як повідомляв УНІАН, переговори між США та Китаєм щодо послаблення торговельної напруженості принесли свої плоди. Після досягнення сторонами "істотного прогресу" ф'ючерси на американські фондові індекси підскочили, а долар зріс.

Зазначається, що Індія і Японія також ведуть переговори зі США про зниження мит.

Згодом стало відомо, що США і Китай тимчасово знизять мита на товари один одного. Це рішення покликане знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці на врегулювання розбіжностей.

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