Німеччина та Франція офіційно виступили проти підписання торговельної угоди між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки.

Як передає Financial Times, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що рішення завдасть значної шкоди не лише його країні, а й усій Європі та самій Америці. За його словами, це призведе до підвищення рівня інфляції та вплине на трансатлантичну торгівлю:

"Цей результат не може нас задовольнити. Але це був найкращий результат, якого можна було досягти в даній ситуації".

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав підписання угоди "чорним днем". Він вважає, що таким чином Євросоюз просто "змирився з поразкою". Ультраправі партії обох країни заявили, що ця домовленість викрила слабкість блоку. А іспанський прем'єр Педро Санчес сказав, що підтримує угоду, "але без ентузіазму".

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Як зазначає видання, європейські фондові ринки втратили раніше досягнуті позиції - первинна радість від підписання угоди швидко змінилася побоюваннями щодо її можливих негативних наслідків для економіки єврозони.

Асоціація європейських сталеливарних компаній висловила стурбованість, наголосивши, що запровадження 15% митного тарифу США на більшість товарів з ЄС стане "серйозним фінансовим навантаженням" для галузі.

Американська торговельна палата при ЄС загалом позитивно оцінила домовленість, назвавши її "полегшенням для бізнесу". Водночас там підкреслили, що 15% мито суттєво підвищує вартість торгівлі, а отже, список товарів, на які не поширюється мито, слід розширити, включивши до нього більше галузей.

Торговельна угода між ЄС та США

У неділю, 27 липня, президент США Дональд Трамп та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали масштабну торгівельну угоду, яка відтягнула загрозу масштабної економічної конфронтації між двома найбільшими економіками світу

За умовами рамкової угоди, Сполучені Штати введуть тариф у розмірі 15% на більшість товарів з ЄС, що є значно менш жорстким порівняно з попереднім ультимативним погрозливим рівнем у 30%

При цьому залишаються чинними 50 % тарифи на сталь і алюміній, хоча й передбачено поступовий перехід до системи квот і перегляд цих заходів у подальших переговорах. Багато стратегічних товарів підпадають під режим "нуль‑в‑нуль", тобто безмитний обмін між сторонами.

Трамп назвав цю угоду "найбільшою в історії", а Фон дер Ляєн заявила, що погоджена ставка 15% - це найкраще, що вдалося зробити.

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