Мережу заполонили жарти на цю тему.

Міністр торгівлі Говард Лутнік пояснив, чому Сполучені Штати Америки запровадили мита на імпорт з островів Херд і Макдональд, які населені пінгвінами.

Як відомо, оголошення про запровадження 10% тарифів проти цих островів викликало багато жартів та насмішок у мережі. Користувачі створювали меми з пінгвінами, які бойкотують рішення Трампа або беруть рюкзаки та "залишають" острови.

Як передає CNN, Лутнік пояснив, що вулканічні острови, населення яких складає 0 осіб, внесли до списку для того, щоб інші країни не могли використовувати їх як лазівку:

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"Президент запровадив мита проти Китаю у 2018 році. І тоді Китай почав йти до Америки через інші країни".

Існують припущення, що адміністрація Трампа могла використати для формування списку штучний інтелект, однак міністр заперечує це.

Трамп запровадив нові мита

Нагадаємо, нещодавно президент США оголосив про введення нових тарифів на імпорт, які суттєво вплинули на глобальну торгівлю.

Зокрема, було запроваджено базовий тариф у розмірі 10% на імпорт з більшості країн, включаючи Україну. Європейський Союз та Китай зіткнулися з вищими ставками - 20% та 54% відповідно. ​

Примітно, що Росія та Білорусь не були включені до списку країн, на які поширюються нові мита. Відсутність Росії в цьому переліку викликала значний інтерес та обговорення серед міжнародних спостерігачів. ​

Ці заходи спричинили серйозні потрясіння на світових фінансових ринках, викликавши побоювання щодо можливого початку глобальної торговельної війни та потенційної рецесії.

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