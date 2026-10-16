Нову речницю Трампа звільнили через 5 днів після призначення, - NYT

Президент США заявив журналістам у п’ятницю, що він порадив Захарії "переглянути" своє рішення щодо цієї посади.

Нова прессекретарка президента США Дональда Трампа Кеті Захарія була звільнена в п’ятницю, 16 жовтня, пробувши на посаді менше тижня, повідомило The New York Times, посилаючись на три особи, обізнані з ситуацією.

Видання зауважило, що ані Білий дім, ані Захарія поки що не підтвердили офіційно цю новину.

Однак, як згадується, Трамп заявив журналістам у п’ятницю, що він порадив Захарії "переглянути" своє рішення щодо цієї посади.

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"Чесно кажучи, якби я був на твоєму місці, я б ще раз все обдумав. Кеті, чи потрібно тобі це? Я не думаю, що тобі це потрібно", – сказав він, розповідаючи про свою розмову з Захарія.

В статті розповідається, що початок роботи Захарії на посаді речниці Трампа почався нелегко. У вівторок відбувся її перший і останній брифінг для преси.

Після цього з’явилася ціла хвиля заголовків про те, чи не видавала вона себе за юристку. Президент США назвав її "адвокатом" попри те, що вона не склала іспит на адвоката.

Зміна речниць Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що колишня прессекретарка президента США Керолайн Левітт піша в декретну відпустку, а згодом народила доньку. Дівчинка з’явилася на світ 1 травня та отримала ім’я Вівіана.

Левітт була молодшим прессекретарем під час першого президентського терміну Трампа. Пізніше вона працювала в суперкомітеті президента, перш ніж повернутися до його передвиборчої кампанії 2024 року.

Згодом в серпні вона поділилася, що повернеться до MAGA Inc., суперкомітету політичних дій президента після того, як залишить посаду речниці Трампа.

Також ми писали, що за даними Spiegel, половину брифінгу, який і так тривав лише 14 хвилин, нова речниця Трампа Кеті Захарія присвятила зачитуванню компліментарного тексту щодо дій Трампа. На додаток, вона лише час від часу вона відривала очі від аркуша та усміхалася. Після того, як їй задали три питання лояльні до республіканців видання, Захарія неочікувано завершила брифінг. Видання назвало цей виступ "фальстартом".

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