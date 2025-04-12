Його адміністрація вже готує відповідний указ.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує указ, що дає змогу створювати запаси металів, видобутих на дні Тихого океану, з метою протидії домінуванню Китаю в ланцюжках поставок батарей і рідкоземельних елементів.

Конкреції (мінеральні утворення) розміром з картоплину, що утворюються під високим тиском за мільйони років, містять нікель, кобальт, мідь і марганець, які використовуються в батареях, електропроводці та озброєнні, а також сліди рідкоземельних елементів, пише Financial Times.

Повідомляється, що США прагнуть до самодостатності в забезпеченні критично важливими мінералами. До того ж адміністрація Трампа продовжує чинити тиск на Україну з метою укладення угоди щодо корисних копалин, погрожувати захопленням Гренландії та анексією Канади.

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Екс-начальник штабу Ради нацбезпеки за першого президентства Трампа Александр Грей заявив, що Білому дому логічно зосередитися на видобутку на морському дні, оскільки Китай дедалі частіше розглядає глибоководні райони як "передову в економічному та військовому суперництві зі США".

"Як і у випадку із суднобудуванням і критично важливими мінералами загалом, вкрай важливо зосередити зусилля уряду США на найуразливіших напрямках перед обличчям амбіцій КНР", - додав він.

Створення стратегічного запасу так званих поліметалевих конкрецій з морського дна допоможе США скоротити відставання від Китаю у світових перегонах за освоєння ресурсовмісних районів Тихого океану.

Минулого тижня Пекін запровадив обмеження на експорт деяких рідкоземельних елементів, вкотре використовуючи ці метали як засіб економічного тиску. Створення такого резерву розглядається як частина ширшої ініціативи щодо прискорення розгляду заявок на морський видобуток у рамках законодавства США і створення наземних потужностей з переробки конкрецій.

Згідно з планами, запаси повинні будуть "забезпечити наявність великих обсягів [сировини] на території США, готових до використання в майбутньому" - на випадок конфлікту з Китаєм, який може обмежити імпорт металів і рідкоземельних елементів, пише ЗМІ.

Однак журналісти зазначають, що за адміністрації Трампа США практично не брали участі в міжнародних переговорах щодо видобутку на морському дні. США не ратифікували Конвенцію ООН з морського права 1982 року, яка заклала правову основу для таких робіт. Переговори в Міжнародному органі з морського дна (ISA), що відбулися минулого місяця на Ямайці, і зовсім завершилися без згоди на початок видобутку в міжнародних водах, оскільки десятки країн продовжують наполягати на мораторії на таку діяльність.

Противники видобутку стверджують, що він може завдати шкоди маловивченим організмам, що мешкають на глибині кількох кілометрів, включно з коралами і білими восьминогами.

Інші новини про "війну" Трампа з Китаєм

Раніше УНІАН повідомляв, що республіканці побачили в рішенні Трампа щодо мит перемогу. Законодавці від Республіканської партії високо оцінили рішення Трампа. Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав "паузу" у веденні мит "мистецтвом угоди".

Крім того, стало відомо, що Трамп виводить з-під дії мит смартфони та комп'ютери навіть із КНР. Від екстремальних тарифів звільняються смартфони, ноутбуки, жорсткі диски, процесори комп'ютерів і карти пам'яті.

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