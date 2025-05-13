Очікується, що американський лідер відвідає культурні та ділові зустрічі у країні.

Президент США Дональд Трамп прибув до Ер-Ріяда у вівторок, відкривши свій перший великий закордонний візит другого президентського терміну. Його зустрів кронпринц Мухаммед бін Салман. Літак Air Force One супроводжували саудівські винищувачі F-15, пише CNN.

У програмі — зустрічі з лідерами, презентація делегацій, бізнес-форум, підписання угод з Королівським двором, обід із топменеджерами, виступ на американо-саудівському інвестиційному форумі, а також візити до об’єктів ЮНЕСКО у Дір'ї та Ат-Тураїфі.

На форумі очікується присутність генерального директора X Ілона Маска, який прибув окремо. Серед інших спікерів — глава BlackRock Ларрі Фінк і CEO Nvidia Дженсен Хуанг.

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За словами аналітика Bloomberg Economics Діни Есфандіарі, Саудівська Аравія прагне використати цей візит для демонстрації стабільності, відкритості до інвестицій та нової політики без конфліктів у регіоні. Ер-Ріяд також сподівається визначити межі американської ролі на Близькому Сході.

Цього тижня Трамп також відвідає Катар і ОАЕ. Це нагадує його перший міжнародний тур у 2017 році, який також розпочався з Ер-Ріяда.

Інші візити Трампа

Володимир Путін запропонував провести прямі переговори між російською та українською сторонами в Стамбулі. Український лідер Володимир Зеленський прямо сказав, що поїде до Стамбула 15 травня і чекатиме там Путіна особисто.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Туреччини. На можливість долучення до переговорів глави Білого дому вже відреагував Зеленський. Він зазначив, що "всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути там з Україною".

Водночас аналітики ISW вказують, що в Росії вже готують ґрунт для того, щоб виправдати неявку Путіна на переговори.

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