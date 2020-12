Раніше американські ЗМІ повідомляли про бажання Трампа висуватися в президенти в 2024 році.

Президент США Дональд Трамп сказав Національному комітету Республіканської партії, що якщо йому не вдасться виграти вибори 2020 року, то він побачиться з ними «через чотири роки».

Раніше американські ЗМІ повідомляли про бажання Трампа висуватися в президенти в 2024 році.

"Це були прекрасні чотири роки. Ми намагаємося зробити ще чотири роки. Якщо ні, побачимося з вами через чотири роки», - сказав президент у своєму виступі, передає kommersant з посиланням на Politico.

The New York Times раніше повідомляла, що Трамп може оголосити про участь у виборах, коли підтвердиться перемога Джо Байдена. За даними The Daily Beast, він може оголосити про це в день інавгурації демократа.

Вибори президента США

