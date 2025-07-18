Також під санкції потрапили особи, які допомагали режиму Путіна і заважали постачанню військової допомоги Україні.

Велика Британія запровадила санкції проти російських офіцерів військової розвідки, які, зокрема, причетні до бомбардування Маріупольського театру 2022 року та інших атак по українських цивільних особах, пише Politico.

Зазначається, що санкції запроваджено проти трьох підрозділів російської військової розвідки ГРУ та 18 окремих шпигунів, які, за даними МЗС Великої Британії, діяли від імені глави Кремля Володимира Путіна. Також вони причетні до зусиль з підтримки війни проти України та дестабілізації західних союзників.

У виданні додали, що Лондон також запроваджує додаткові санкції проти "Африканської ініціативи", яка проводить кампанію дезінформації в Західній Африці та підриві ініціатив у галузі громадської охорони здоров'я за допомогою конспірологічних теорій. Активи осіб, підданих санкціям, буде заморожено, а самим їм буде заборонено в'їжджати до Великої Британії

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"Це стане сигналом від Великої Британії про те, що ми бачимо, що вони намагаються робити в тіні, і не будемо цього терпіти", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

У виданні зазначили, що підрозділ 26165 є одним із підрозділів, проти яких ввели санкції. Він відповідальний за допомогу в націлюванні ракетних ударів по Маріуполю у 2022 році.

Також цей підрозділ підозрюють у масштабних кібератаках, здійснених десять років тому. Зокрема, вони відповідальні за злом даних німецького Бундестагу 2015 року, Національного комітету Демократичної партії США 2016 року і президентської кампанії французького лідера Емманюеля Макрона 2017 року.

Крім того, у МЗС Британії наголосили, що підрозділ 26165 також втручався в надання іноземної допомоги Україні. Ба більше, французький уряд звинуватив цей підрозділ у кібератаках під час Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі.

У виданні додали, що санкції запровадили і проти підрозділу 29155, який звинувачують у розгортанні шкідливого програмного забезпечення "WhisperGate" на більш ніж 70 системах українського уряду напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Коли американський Конгрес може ухвалити закон про "пекельні" санкції проти РФ

Раніше в Reuters із посиланням на поінформовані джерела писали, що в Конгресі США активізувалася робота над законопроектом про "пекельні" санкції проти Росії. Причиною стало невдоволення президента США Дональда Трампа російським диктатором Володимиром Путіним.

Представник сенатора Ліндсі Грема, одного з двох авторів законопроєкту, повідомив журналістам, що документ, імовірно, почнуть розглядати не раніше 21 липня.

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