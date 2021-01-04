Годинна телефонна розмова відбулася 2 січня.

Чинний президент США Дональд Трамп у телефоній розмові вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти" достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Аудіозапис відповідної телефонної розмови від суботи, 2 січня, опублікувало видання The Washington Post.

"Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один голос більше, ніж у нас. Тому що ми виграли у цьому штаті", - наполягав Трамп.

Також він закликав владу Джорджії задіяти в перерахунку бюлетенів "людей, які хочуть знайти відповіді на виниклі питання, а не людей, яким відповіді не потрібні".

Водночас Раффенспергер заклики Трампа відповів: "Що ж, пане президенте, проблема в тому, що у вас неправильні дані". Однак Дональд Трамп відкинув його аргументи.

"Люди в Джорджії, як і в усій країні, обурені. І немає нічого поганого, якщо ви скажете, що перерахували голоси", - сказав Трамп Раффенспергеру.

У виданні зазначають, що відповідна розмова свідчить про "кричуще зловживання владою" з боку Трампа та "потенційні злочинні дії".

Реакція Трампа на розмову

Сам Трамп за 4 години до оприлюднення запису згадав про розмову з держсекретарем Джорджії у своєму Twitter.

"Учора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо "бюлетенів під столом", знищення бюлетенів, "виборців" не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не тямить!", - написав він.

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Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

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Автор: Олег Давигора