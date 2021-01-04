Чинний президент США Дональд Трамп у телефоній розмові вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти" достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.
Аудіозапис відповідної телефонної розмови від суботи, 2 січня, опублікувало видання The Washington Post.
"Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один голос більше, ніж у нас. Тому що ми виграли у цьому штаті", - наполягав Трамп.
Також він закликав владу Джорджії задіяти в перерахунку бюлетенів "людей, які хочуть знайти відповіді на виниклі питання, а не людей, яким відповіді не потрібні".
Водночас Раффенспергер заклики Трампа відповів: "Що ж, пане президенте, проблема в тому, що у вас неправильні дані". Однак Дональд Трамп відкинув його аргументи.
"Люди в Джорджії, як і в усій країні, обурені. І немає нічого поганого, якщо ви скажете, що перерахували голоси", - сказав Трамп Раффенспергеру.
У виданні зазначають, що відповідна розмова свідчить про "кричуще зловживання владою" з боку Трампа та "потенційні злочинні дії".
Реакція Трампа на розмову
Сам Трамп за 4 години до оприлюднення запису згадав про розмову з держсекретарем Джорджії у своєму Twitter.
"Учора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо "бюлетенів під столом", знищення бюлетенів, "виборців" не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не тямить!", - написав він.
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Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.
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