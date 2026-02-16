Урядовець Нідерландів сказав, що процес оснащення американських літаків європейською зброєю гальмується через процеси узгодження.

Державний секретар з питань оборони Нідерландів Гійс Туїнман заявив, що програмне забезпечення винищувачів F-35 можна зламати за аналогією до iPhone.

Як повідомляє The War Zone, заява пролунала на тлі питань до іноземних операторів американських літаків про те, що станеться, якщо Сполучені Штати припинять підтримку проданих союзникам літаків. Відповідь Туїнмана можна звести до того, що обмеження програмного забезпечення американського винищувача F-35 можна обійти, щоб оснастити його європейською зброєю.

"Я скажу те, чого ніколи не повинен був говорити, але все одно скажу: ви можете зробити джейлбрейк F-35 так само, як iPhone", - сказав Туїнман.

Туїнман не уточнив, що може означати процес джейлбрейку F-35. Відносно техніки iPhone це, нагадаємо, означає зняття обмежень компанії Apple, який дозволяє користувачам отримати повний доступ до файлової системи та отримання прав суперкористувача.

"Неясно, чи йдеться про кібервразливості літака, якщо такі є. Можливо, він говорив радше номінально чи образно про дії, які можна було б вжити в майбутньому, якщо це буде необхідно", - припустило видання.

За даними голандського сайту BNR, Туїнман додав, що розгортання європейських ракет на американських літаках, що перебувають у льотному складі голландських ВПС, займає забагато часу, і все це пов'язано з американським програмним забезпеченням, яким оснащений літак.

Виробництво F-35

Як повідомляв УНІАН, компанія Lockheed Martin поставила у 2025 році 191 літак F-35, суттєво перевершивши попередній рекорд у 142 винищувачі.

Там заявили, що зараз річне виробництво F-35 уп’ятеро перевищує виробництво будь-якого іншого винищувача союзників.

Загальна кількість побудованих F-35 сьогодні перевищує 1200 одиниць. Це робить F-35 наймасовішим в історії винищувачем п’ятого покоління.

