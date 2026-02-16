Російський завод, що будував військові літаки, показав збитки у десятки мільйонів доларів

Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва у 2025 році отримав чистий збиток понад 5 млрд рублів (65 млн доларів) проти прибутку 1,19 млрд рублів (15 млн доларів) у 2024 році. Про це повідомляє "Коммерсант".
Доходи компанії зменшилися у 3,8 раза – до 3,8 млрд рублів (49 млн доларів). Собівартість скоротилася у 2,5 раза і становила 3,56 млрд рублів (45 млн доларів). Валовий прибуток упав у 23,6 раза – до 240 млн рублів (3 млн доларів).
Збиток від реалізації сягнув 1,24 млрд рублів (16 млн доларів) проти прибутку 3 млрд рублів (38 млн доларів) роком раніше. Борги підприємства перед кредиторами зросли до 27 млрд рублів (350 млн доларів).
ТАНТК імені Г. М. Берієва є одним із провідних авіабудівних підприємств РФ, що спеціалізується на високотехнологічних літаках і програмах модернізації.
Підприємство відповідає за будівництво і модернізацію літаків дальнього радіолокаційного виявлення й управління А-50 і А-100, а також повітряної лазерної платформи А-60. Саме тут виробляють літаючий човен Бе-200, який використовується, зокрема, для гасіння пожеж і пошуково-рятувальних операцій.
Російське авіабудування – головне
Восени російська державна корпорація "Ростех" заявила, що поб'є у 2025-му рекорд з випуску нових літаків, виготовивши у півтора рази більше крилатих машин, ніж у позаминулому році. Зростання стосувалося переважно випуску бойових машин.
Пізніше УНІАН підтвердив, що росіяни дійсно значно наростили випуск бойових літаків тактичної авіації. Йдеться в першу чергу про винищувачі Су-35С та фронтові бомбардувальники Су-34.
Повідомлялося також, що "Об'єднана авіабудівна корпорація" завершила минулий рік без офіційних поставок нових винищувачів Су-57 Повітряно-космічним силам Росії. Водночас нещодавно стало відомо про передачу армії РФ "великої партії" цих машин.