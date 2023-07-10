В НАТО наголошують, що Швеція виконала всі умови для вступу.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган ввів нову перешкоду для вступу Швеції до НАТО, пов’язавши рух країни до Альянсу з приєднанням Туреччини до ЄС – цей процес поставлений на паузу багато років тому. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи це, зазначив, що підтримує прагнення Туреччини приєднатися до ЄС. Водночас він наголосив, що це не має стосунку до приєднання Швеції до Північноатлантичного альянсу.

"Я підтримую амбіції Туреччини стати членом Європейського Союзу. У той же час ми повинні пам’ятати, що ми домовилися в Мадриді про конкретний перелік умов, які Швеція повинна виконати, щоб стати повноправним членом альянсу, і Швеція виконала ці умови У Вільнюсі все ще можливо прийняти позитивне рішення щодо Швеції", – сказав Столтенберг на прес-конференції.

Німеччина, союзник Туреччини за Альянсом, також наголосила, що ці два процеси не є пов’язаними, пише The Guardian.

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"Швеція відповідає всім вимогам для членства в НАТО. Інше питання (щодо членства Туреччини в ЄС – УНІАН) не пов’язане з цим, я не думаю, що це слід розглядати як пов’язану проблему", – сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Берліні.

Reuters повідомляє, що речник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи ситуацію, наголосив, що США завжди підтримували прагнення Туреччини до членства в ЄС і продовжують це робити. Він наголосив, що ці питання обговорювали Туреччиною та членами блоку.

"Та наша увага зосереджена на Швеції, яка готова приєднатися до альянсу НАТО", - продовжив речник США.

Вступ Швеції до НАТО - що треба знати

Після розв’язання Росією кривавої загарбницької війни проти України Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. В кінці червня 2022 року лідери країн НАТО офіційно запросили ці країни до вступу в Альянс. Приєднання Фінляндії відбулося у квітні, коли 30 країн-членів Альянсу погодили її заявку на вступ.

Для Швеції процес гальмують Угорщина та Туреччина. Обидві, однак, не накладають вето на її заявку. Угорщина звинуватила країну у надмірній критиці на свою адресу і заявила, що підтримає заявку Швеції на приєднання до НАТО, якщо Туреччина, яка так само блокує процес, погодиться зробити це.

Туреччина висунула Швеції низку вимог щодо "боротьби з тероризмом" і впродовж останніх тижнів неодноразово заявляла, що шансів на прорив в перемовинах щодо схвалення заявки на вступ немає.

10 липня перед вильотом до Саміт НАТО у Вільнюсі президент Туреччини Ердоган заявив: "Спочатку прокладіть шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім давайте прокладемо шлях для Швеції, так само, як ми проклали шлях для Фінляндії". Він вперше пов’язав блокування приєднання країни до НАТО з процесом вступу Туреччини до ЄС.

Туреччина вела переговори про вступ до Європейського Союзу після того, як 14 квітня 1987 року подала заявку на вступ до Європейського економічного співтовариства, організації-попередника ЄС. Переговори про повне членство в ЄС були розпочаті 3 жовтня 2005 року, але до 2016 року фактично зупинилися. В 2019 в Європарламенті проголосували за призупинення переговорів.

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