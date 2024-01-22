Польський прем'єр наголосив, що тих, хто по-тихому підтримує російського диктатора Володимира Путіна, запам'ятають і ніколи не простять.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що ті голови урядів країн в Європейському Союзі, які відмовляються підтримувати Україну у війні, розвʼязаній Росією, зраджують ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським зустрічі зі студентами українських вищих навчальних закладів. Польський прем'єр відзначив, що в Євросоюзі інколи не вистачає єдності, як це сталося на саміті у грудні, коли прем'єр-міністр Угорщини не підтримав пропозицію створення Українського фонду на суму близько 50 млрд євро.

"Маємо кількох політиків, кілька держав у Європейському Союзі, яким, на мою думку, не вистачає або доброї волі, або уяви. Я перебуваю у постійному гострому політичному спорі з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном", – сказав Туск.

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За його словами, багато років тому вони з Орбаном були друзями, а політичну дільність починали за схожих обставин – як молоді антикомуністичні активісти. У цьому зв'язку, як припустив Туск, могло би здаватися, що такому політику як Орбану зрозуміло, які можуть бути негативні наслідки схиляння до "імперії зла".

"Росія Путіна, можемо це без сумніву сказати, не є нічим кращим, ніж колишній Радянський Союз, коли він був найбільш агресивною потугою. Можемо сказати, що Росія Путіна більш жорстока і страшна, ніж Радянський Союз. Здавалося б, що такі люди як Віктор Орбан повинні з великою налаштованістю стояти поруч з нами пліч-о-пліч, бо пам'ятають ті часи, і робити все, щоб підтримати Україну", – відзначив Туск.

Як запевняє польський премʼєр, в Євросоюзі буде знайдено спосіб, і вже ведеться відповідна робота, аби Європа разом з Орбаном або без нього однозначно підтримувала Україну як у процесі інтеграції з ЄС, так і у процесі надання різної допомоги під час війни.

Чиновник відзначив, що Євросоюз має визнати, що війна РФ проти України – це війна проти Європи. Він упевнений, що не можна бути членом ЄС і не допомагати Україні.

"Якщо ти європеєць за цінностями і традиціями, якщо ти хочеш бути європейцем – ти мусиш однозначно стати на бік України у цьому конфлікті. Не лише тому, що є такий наш інтерес або твій інтерес, але боротьба України з Росією – це боротьба за суть європейськості. Хто не хоче підтримувати Україну в цьому – той відмовляється від Європи. Для мене Україна на сьогодні є набагато більш європейською, ніж деякі європейські політики, які цієї очевидної правди не розуміють. Хто по-тихому підтримує Путіна, той зраджує Європу у кожному вимірі і аспекті. Йому це запам'ятають і ніколи не пробачать", – сказав Туск.

Крім того, він з натяком на словацького прем'єр-міністра додав, що ті окремі країни, які є членами НАТО, але не хочуть вступу України до Альянсу, послаблюють власну державу.

Візит Туска до України

Вранці у понеділок, 22 січня, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із візитом до Києва.

За підсумками зустрічі із очільником польського уряду президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща надає Україні новий оборонний пакет. На зустрічі сторони також обговорили безпекові гарантії та приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи", погодженої у Вільнюсі.

Водночас Дональд Туск заявив, що країни, які займають нейтральну позицію у війні Російської Федерації проти Україні, заслуговують на найтемніше місце у політичному пеклі.

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