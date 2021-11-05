Чоловік, імовірно, працював на секретну службу ФСБ РФ

Російського дипломата виявили мертвим у Берліні. Чоловік міг випасти з вікна.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

За попередніми даними, 35-річний чоловік випав з вікна на верхньому поверсі будівлі. Загиблий був акредитований як другий секретар російського посольства з літа 2019 року.

У свою чергу служби безпеки Німеччини вважають, що дипломат працював на секретну службу ФСБ РФ. Імовірно, він міг бути пов'язаний з високопоставленим офіцером другої служби ФСБ.

Читайте такожДо консульства Росії в Одесі принесли домовину з "вантажем 200" (фото)За даними Bellingcat, в Берліні загинув син заступника директора другої служби ФСБ та начальника управління ФСБ по захисту конституційного порядку Кирило Жало. Його роботу пов'язують зі справою про вбивство в Тіргартені влітку 2019 року

Деякі німецькі ЗМІ повідомляють, що загиблого дипломата доставили в Росію. У посольстві РФ зазначили, що сталася трагічна випадковість.

НАТО вислала російських дипломатів з Брюсселя

Раніше повідомлялося, що лідери НАТО домовилися вислати вісьмох російських дипломатів і скасувати посади ще двох дипломатичних працівників.

Рішення стосується російських дипломатів, які є"неоголошеними офіцерами російської розвідки".

Російський сенатор Клімов заявив, що це рішення "без відповіді не залишиться".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це не пов'язано з конкретною подією, однак Альянсу необхідно проявляти пильність перед обличчям "зловмисної" діяльності Росії.

Автор: Анастасія Горбачова