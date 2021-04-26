Водночас багато країн Західної Європи загалом проявляли "небажання" до рішучих дій.

У країнах ЄС тривають обговорення щодо подальшої висилки російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Euobserver.

"Ми готові вжити заходів, також на рівні ЄС, за необхідності, і обговорення цього питання триває серед держав-членів", - сказав виданню представник ЄС.

Посольство ЄС у Москві допомагає координувати процес ухвалення рішень, зазначає друге джерело в ЄС.

"Сотні російських агентів акредитовані в ЄС як дипломати і діють також тут, у Брюсселі. Чи стануть лідери ЄС та європейська зовнішньополітична служба серйозними, проявлять характер і видворять принаймні пару з них?" - зазначив співрозмовник.

Країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім росіян. "Для нас питання солідарності з ЄС", - заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Очікується, що цього тижня Польща наслідуватиме їх, заявили дипломатичні джерела в ЄС.

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Болгарія та Румунія також можуть вислати дипломатів.

Водночас багато країн Західної Європи загалом проявляли "небажання" до рішучих дій, сказав дипломат ЄС.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Олександр Топчій