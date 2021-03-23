Колону важкої військової техніки помітили в місті Гродно.

У Білорусі за кілька кілометрів від кордону з ЄС помітили колону важкої військової техніки.

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Про це повідомляє Telegram-накал Белсат.

Як повідомляється, відео надіслали читачі каналу, а колону помітили в місті Гродно, яке розташоване за 15 кілометрів від Польщі та за 30 кілометрів від Литви.

"Читачі надіслали нам відео проїзду колони важкої військової техніки через Гродно", - йдеться в повідомленні.

Протести і затримання в Білорусі: що відомо

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В ході протестів постраждали, були заарештовані і затримані тисячі осіб, у тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер.

Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, проте в підсумку всі члени Президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Євросоюз ввів санкції щодо Лукашенка і його оточення.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Автор: Катерина Лиманська