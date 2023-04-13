Тепер на логотипі буде контур жовтого серця.

Білорусь, ймовірно, обрала нову назву для колишньої мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, сьогодні стало відомо, що керівна компанія мережі подала заявку на реєстрацію бренду Mak.by.

На новому логотипі зображено контур жовтого серця. Назва компанії вказується білими буквами на темно-зеленому фоні. Зараз ресторани працюють під вивіскою "Мы открыты".

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Саме цю назву тимчасово обрали у Білорусі після виходу McDonald's. Російський варіант "Вкусно и точка" заблокував самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Війна в Україні - реакція McDonald's

Як повідомляв УНІАН, у травні McDonald's оголосив, що остаточно покидає Росію таким чином засудивши війну РФ проти України.

Вже в червні на місці McDonald's почали працювати заклади під назвою "Вкусно - и точка".

У листопаді 2022 році McDonald's вирішив піти й з Білорусі. Тоді повідомлялось, що ресторани працюватимуть під російським брендом.

У березні 2023 року стало відомо, що у Росії мережа ресторанів швидкого харчування "Вкусно - и точка", що прийшла на заміну Mcdonald's після відходу американської компанії з Росії, виявилася збитковою в перший рік роботи.

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