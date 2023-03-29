Чистий збиток склав 11,3 млрд руб.

У Росії мережа ресторанів швидкого харчування "Вкусно - и точка", що прийшла на заміну Mcdonald's після відходу американської компанії з Росії, виявилася збитковою в перший рік роботи.

Як повідомляє "Прайм" з посиланням на звітність компанії, за підсумками 2022 року компанія "Система ПБО", яка оперує мережею ресторанів, повідомила про чистий збиток в 11,3 млрд руб.

Загальна виручка в порівнянні з 2021 роком знизилася на 2,3% — до 73,5 млрд руб.

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Відхід Mcdonald's з Росії

Після російського вторгнення в Україну американська мережа фастфуду Mcdonald's призупинила діяльність в Росії, а пізніше вирішила повністю піти з ринку і продати бізнес в РФ.

16 травня 2022 року стало відомо, що Mcdonald's остаточно залишає російський ринок.

12 червня 2022 року в РФ відкрився замінник Mcdonald's - "Вкусно - и точка".

ЗМІ писали про те, що новоспечений фаст-фуд виживає завдяки запасам Mcdonald's, після вичерпання яких власникам доведеться перейти на 100% імпортозаміщення.

У вересні 2022 року повідомлялося, що нова мережа не продає набори з іграшками. Як пояснили в компанії, свій аналог популярного комбо-набору з іграшкою "Хеппі Міл", яким славиться Mcdonald's, ресторан вводити не буде, оскільки є складнощі з поставками іграшок.

Також пвідомлялося, що в меню нової мережі – квашена капуста та компот.

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