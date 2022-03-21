Затриманого чоловіка звинувачують у роботі для "екстремістських" Telegram-каналів.

У Білорусі затримали жителя Пінська, який зробив фото і відео військової техніки для публікації в Telegram-каналах.

Про це 21 березня повідомили у Слідчому комітеті країни.

"За даними слідства, 33-річний чоловік 27 лютого ініціативно вийшов на зв'язок з адміністраторами Telegram-каналу, які є учасниками екстремістського формування, яким передав матеріали для подальшого опублікування. Встановлено, що підозрюваний, піддавшись деструктивному впливу Telegram-каналів, повірив у свою безкарність і анонімність, фотографував на камеру мобільного телефону військову техніку, здійснював зйомку пересувань військового транспорту і надалі передав ці відомості адміністраторам екстремістських Telegram-каналів", - стверджує відомство.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 361-4 (сприяння екстремістській діяльності) Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Його взяли під варту.

Як повідомляв УНІАН, у Державній прикордонній службі України повідомили, що українські сили готові бити білоруську армію, як і окупаційні російські війська, але сподіваються, що білоруси не будуть воювати проти України.

Раніше влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.

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