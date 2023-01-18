Раніше пошук українців проходив на залізниці, людей допитували в КДБ.

Чиновники в Білорусі збирають інформацію про українців, які працюють у державних структурах. На даний момент невідомо, навіщо ця інформація.

За словами журналістів видання Reformation, Мінміськвиконком розіслав лист, в якому зажадав надати інформацію про співробітників-українців.

"Прошу сьогодні, до 14:00, надати інформацію про громадян, які працюють у вашій організації як основному працівнику, місцем народження яких є Україна, незалежно від дати переїзду в Республіку Білорусь. Форма подання інформації додається. Інформацію подавати в електронному вигляді форматі WORD, на паперовому носії не потрібно", - йдеться у листі, який отримали держустанови.

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Відзначається, що раніше інформацію про співробітників-українців збирали на залізниці Білорусі, після чого людей допитували в КДБ.

Крім того, журналісти опублікували форму, в яку необхідно внести дані про українців.

Позиція Білорусі щодо війни в Україні - що відомо

Мінськ підтримав криваву війну Російської Федерації проти України. Влада країни надала російській армії свою територію для наступу та ударів по містах України, але білоруська армія відкрито у війну не вступала ще.

На думку представника ГУР Міністерства оборони України Андрія Черняка, ймовірність нового вторгнення російських окупантів з території Білорусі у найближчі тижні залишається низькою.

Водночас Олександр Лукашенко активно зустрічається з російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, самопроголошений президент Білорусі неодноразово відрізнявся маячнею щодо України та її союзників. Так, в останній раз він зізнався, що допомагає Росії, і цинічно розповів про допомогу українським біженцям.

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