У Білорусі викликають всіх, хто служив, із запасів. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія.
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У Білорусі викликають всіх, хто служив, із запасів - нардеп
20:55, 26.02.220 хв. 38767
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