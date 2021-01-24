Гравці прямували на матч. Причини катастрофи поки не відомі.

Літак футбольного клубу "Пальмас" розбився 24 січня в бразильському штаті Токантіс в районі міста Порту-Насіунал відразу після зльоту.

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На його борту знаходилися шість осіб: президент футбольного клубу Лукас Мейра, чотири футболісти (Лукас Пракседес, Гільєрме Ное, Ранул Молінарі і Маркусу Молінарі), а також пілот літака Вагнер Мачадо. Усі вони загинули, пише видання Globo.

Причини катастрофи літака поки не відомі.

"Пальмас", який виступає в четвертому за силою дивізіоні країни, повинен був вилетіти в Гоянія на матч із "Віла-Новою".

Tragédia! Avião ✈️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #lutopic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

Нагадаємо, 29 листопада 2016 року пасажирський літак BAE Avro RJ85 розбився при заході на посадку неподалік від аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії. Бразильська футбольна команда "Шапекоенсе" летіла на один із двох фінальних матчів Кубка Південної Америки. В авіакатастрофі вижили тільки шестеро людей, у тому числі три футболісти - воротар і двоє захисників. Загинула 71 людина.

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Автор: УНІАН