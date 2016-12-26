Влада Колумбії назвала людський фактор причиною катастрофи літака з футболістами

Про це повідомляє Reuters.

Як заявили в національній службі безпеки цивільної авіації, літак впав на лісистому пагорбі через те, що у нього закінчилося паливо.

«Технічний фактр не був причиною катастрофи. На все вплинули помилки людей, а також менеджменту авіакомпанії і організація плану польоту владою Болівії», — заявив глава служби Фредді Бонілья. Він додав, що в плані польоту були вказані «неприйнятні» умови.

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Так, пілот літака Мігель Кірога, який також є співвласником компанії-перевізника, не здійснив дозаправлення під час перельоту. Також, він повідомив диспетчерам про відмову двигунів через брак палива лише в останній момент.

Крім нестачі палива в ході розслідування стало відомо, що політ проходив на висоті, що перевищує максимально дозволену для цього літака, а його перевантаження становило майже 400 кілограмів.

Нагадаємо, 29 листопада пасажирський літак BAE Avro RJ85 розбився при заході на посадку неподалік від аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії. Авіалайнер виконував чартерний рейс з Сан-Паулу. Футбольна команда «Шапекоэнсе» летіла на один з двох фінальних матчів Кубка Південної Америки.

В авіакатастрофі вижили тільки шість чоловік, у тому числі три футболісти - воротар і двоє захисників. Загинула 71 людина.