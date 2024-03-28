Зазначається, що розвідувальні дрони компанії Evolve Dynamic допомагають українським військовим стежити за переміщеннями противника.

Інженери британської компанії Evolve Dynamics розробляють технологію, яка могла б захистити українські розвідувальні дрони від "зусиль" російських засобів радіоелектронної боротьби, щоб вони довше залишалися в небі.

Про це пише Reuters. Зазначається, що це невелика, але важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників. У Києві сподіваються, що вона дасть українським силам перевагу перед набагато більшим противником, який має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.

"Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, такі як Evolve Dynamics, також зосереджені на технологічних досягненнях, покликаних протистояти можливостям Росії в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ)", – йдеться в матеріалі.

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Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв'язку, компанія прагне ускладнити глушіння сигналу від її дронів-розвідників для Росії. За оцінками виконавчого директора Evolve Dynamics Майка Дьюхерста, за останні два з половиною роки було зроблено 85 оновлень дронів Sky Mantis, що випускаються компанією.

Зазначається, що розвідувальні дрони Evolve Dynamic допомагають українським військовим стежити за переміщеннями противника. Військові підрозділи отримують деталі та оновлення програмного забезпечення безпосередньо від компанії, що дозволяє їм, де це можливо, вносити зміни самостійно.

Роль дронів у війні

Війна в Україні стала справжньою війною дронів. Для протистояння противнику в нашій країні було створено "Армію дронів", а безпілотники збирають як приватні, так і державні підприємства. Вони допомагають у розвідці, завданні ударів по окупантах. Крім того, завдяки дронам не раз вдавалося рятувати військових і цивільних.

Варто зазначити, що росіяни теж не стоять на місці в цьому питанні. Для розуміння масштабів, тільки за офіційними даними Генштабу за час повномасштабної війни було знищено понад 8500 російських БПЛА.

Ворог активно застосовує дрони як на фронті, так і для атак по Україні. Допомагають окупантам у цьому і країни-партнери, адже на українські міста летять іранські безпілотники.

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