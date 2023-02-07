Британські лейбористи зазначили, що це також потрібно, щоб підтримати Україну в довгостроковій перспективі.

Британські лейбористи намагатимуться перевести закупівлі озброєння на "термінову оперативну основу", щоб поповнити запаси й пришвидшити заміну озброєння, яке було передано Україні.

Як пише The Guardian, опозиційна партія вважає, що Міноборони країни дуже довго не купувало нові боєприпаси, посилаючись на очікування узгодження контракту на заміну понад 4000 протитанкових комплексів Nlaw, відправлених ЗСУ ще на початку війни.

Як зазначає видання, лейборист Джон Хілі вважає, що британські оборонні закупівлі є марнотратними і потребують перегляду, щоб підтримати Україну у її війні проти РФ.

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"Треба терміново перевести частину нашої оборонної промисловості і закупівель Міноборони на оперативну основу, щоб підтримати Україну в довгостроковій перспективі і поповнити запаси Британії на випадок будь-якого майбутнього конфлікту", - поділився думкою один з лідерів лейбористів.

"Наступний уряд успадкує війну в Україні та ширшу агресію Росії. На загальних виборах можуть прийти до влади лейбористи, але не зміниться рішучість Британії у протистоянні російським загрозам, переслідуванні злочинів Путіна і підтримці України", - заявив Хілі.

Заплановані скорочення в армії повинні бути зупинені, вважає Хілі, і Британія повинна прагнути стати "провідною європейською країною НАТО", гарантуючи, що вона зможе захистити союзників від РФ.

Видання нагадало, що в рамках програми скорочення витрат на оборону, запровадженої в 2021 році, британська армія має скоротитися до 72 500 осіб до 2025 року, що є найменшим показником з 1714 року.

Допомога Великобританії Україні

Британія з початку повномасштабної війни надає Україні підтримку. 14 січня стало відомо, що британський уряд готується посилити підтримку Україні, "в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем".

16 січня Британія оголосила, що передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2.

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