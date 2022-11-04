Серед лідерів – Стамбул, Мехіко, Лісабон і Сідней.

Американська фінансова корпорація AMEX назвала 10 популярних туристичних напрямків, відпочинок за якими мандрівники вже щосили бронюють на 2023 рік.

Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найбільш різноманітний відпочинок – від екскурсійних турів до Стамбула до пляжів Фіджі. При цьому три чверті туристів заявили про бажання витрачати більше на подорожі в наступному році, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього благополуччя, пише Travel off Path.

Топ-10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:

1. Стамбул, Туреччина.

Відео дня

2. Копенгаген, Данія.

3. Париж, Франція.

4. Лісабон, Португалія.

5. Чорногорія.

6. Фіджі.

7. Сідней, Австралія.

8. Вермонт, США.

9. Флорида-Кіс, США.

10. Мехіко, Мексика.

Відновлення туризму після пандемії коронавірусу

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а в березні 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Сфера туризму серйозно постраждала від наслідків пандемії, адже з березня 2020 року подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі країни почали відновлювати туристичні подорожі, але з жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемією. Останньою в Європі це зробила Іспанія у жовтні 2022 року.

Тим часом, літо 2022 року ознаменувалося відродженням туризму, коли туристи кинулися надолужувати втрачене за більш ніж два роки пандемії. В результаті багато популярних курортів і напрямків виявилися переповненими, а в аеропортах спостерігався справжній хаос.

Одночасно в умовах пандемії сформувалися нові тренди. Тепер туристи все більше зацікавлені в "здорових" подорожах ближче до природи або ж сімейному відпочинку. Також багато хто готовий відправитися в "подорож мрії", витративши на це більше грошей.

Вас також можуть зацікавити новини: