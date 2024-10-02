Там запевнили, що Чехія повністю підтримує формулу миру президента Зеленського.

Заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан заявив, що президент його країни Петр Павел відверто оцінив поточну ситуацію на фронті в Україні, коли допустив, що Київ може не повернути усіх окупованих територій.

На його думку, саме українці мають вирішувати, на яких умовах можливе припинення вогню, повідомляє Радіо Свобода.

"Президент Павел – великий прихильник України, і він також дуже активний у просуванні української формули миру. Як колишній генерал і солдат, я гадаю, він дуже відвертий у своїй військовій оцінці ситуації. Щодо майбутнього мирного врегулювання чи будь-якого рішення, по-перше, я вважаю, що ми маємо дати Україні вирішувати, які умови є прийнятні", - сказав заступник.

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Він запевнив, що Чехія повністю підтримує формулу миру президента Зеленського. Маріан пояснив:

"Це є правильний шлях. По-третє, якщо буде будь-яка угода про припинення вогню, я боюся, це буде лише тимчасово. Ми вже бачили це у 2014-105 роках із Мінськими угодами. Тож, президент Павел може мати рацію, що можуть бути певні тимчасово окуповані території, але це не змінює нашого підходу".

Слова Павела про неповернення Україною окупованих територій

Петр Павел нещодавно заявив, що українцям та прихильникам України доведеться змиритися з тим, що Росія за підсумками війни збереже контроль над окупованими територіями принаймні на деякий час.

За його словами, майбутній український план про припинення війни необхідно буде оцінити та зробити все можливе для досягнення цілей країни, "але не за будь-яку ціну".

У МЗС наголосили, що виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського.

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