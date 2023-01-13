За словами Неда Прайса, Росія вже програла зі стратегічної точки зору.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс оцінив ситуацію в Соледарі.

На його думку, мінімальний тактичний успіх росіян не скасовує стратегічну поразку, яка насувається на РФ.

"По-перше, причина, чому запекла битва за таке місто, як Соледар – місто з приблизно 10 тисячами мешканців, принаймні до війни – потрапляє в заголовки, полягає в можливості (і вона не підтверджена), що росіяни досягають або, принаймні, претендують на додаткові здобутки ціною великих втрат", - сказав представник Держдепу.

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Прайс зауважив, що захоплення російськими військами нових територій, попри великі втрати – це те, про що "ми не чули протягом досить тривалого часу". Він пояснив це ефективністю контрнаступу України, який почався минулого року.

За його словами, Росія вже програла зі стратегічної точки зору.

"Будь-який подальший успіх Росії, навіть такою великою ціною у вигляді втрат особового складу та обладнання, ніколи не зможе змінити хід цієї війни. Жодне тактичне просування не зможе змінити стратегічний провал, з яким президент Путін і його війська зіткнулися з перших днів цієї війни, і стратегічну невдачу, яка лише посилилася ефективним контрнаступом України", - додав чиновник.

Бої за Соледар

ПВК "Вагнер" штурмує Соледар протягом останніх двох тижнів. Без контролю над цим містом ворогу не вдасться просунутися вглиб Донецької області. Штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ситуація в Соледарі дуже складна, але контрольована.

Генштаб ЗСУ 13 січня спростував заяви рашистів про нібито "захоплення міста".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин дорікнув Міноборони РФ за те, що ті "крадуть його перемоги".