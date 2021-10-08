Громадянина Латвії затримали в аеропорту "Бориспіль".

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники спільно митниками та Службою безпеки України на рейсі "Київ-Дублін" виявили іноземця, який перевозив наркотики у коробці з цукерками.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Наркокур’єра вдалося виявити завдяки завчасній інформації.

"Як з’ясувалося, громадянин Латвії у ручній поклажі, а саме – у коробці з цукерками, перевозив наркотичну речовину – кокаїн, вагою близько 0,5 кг. Орієнтовна вартість виявленого наркотику на "чорному" ринку складає 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв УНІАН, закарпатські правоохоронці знайшли дві сховані під землею нарколабораторії з елітними сортами конопель. На чорному ринку кінцева продукція коштувала б 5 мільйонів гривень.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини були елітного сорту та вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту. Організатора наркоплантації слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України.

Автор: Наталія Хаджі