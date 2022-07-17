Ердоган 19 липня візьме участь у тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18-19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях тристороннього саміту.

Про це повідомило агентство "Анадолу" з посиланням на управлінні зв'язків при Адміністрації президента Туреччини.

"На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії", - йдеться у повідомленні.

Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять ситуацію в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями та гуманітарну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня прес-секретар президента РФ повідомив про можливу зустріч Путіна та Ердогана в Ірані. Діалог запланований на 19 липня у Тегерані. Для російського президента це друга поїздка за межі Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

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