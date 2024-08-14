Інцидент стався вранці на кордоні між горами Воґези та Мьорт-і-Мозель.

У середу, 14 серпня, у Франції сталася авіакатастрофа. Аварії зазнали два винищувачі Rafale.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. За його словами, інцидент стався вранці на кордоні між горами Воґези та Мьорт-і-Мозель.

"Аварія за участі двох Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron сталася в Мьорт-і-Мозель. Одного з пілотів знайшли, пошуки інших тривають", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Видання L'Est Républicain пише, що катастрофа сталася після зіткнення в повітрі на зворотному шляху після дозаправки в Німеччині близько 12:30 дня. Загалом в цих літаках перебували три людини – двоє в двомісному винищувачі та одна в одномісному.

Один пілот встиг катапультуватися перед катастрофою. Поранений підполковник перебуває у свідомості і, як повідомляється, був доставлений до лікарні Тула. Інших військовослужбовців (лейтенанта і капітана) наразі розшукують служби з надзвичайних ситуацій. Це студент-пілот та його інструктор.

З міркувань безпеки та для захисту таємниць надскладного військового обладнання місце катастрофи було ізольоване. Зазначається, що в лісі Коломбі-ле-Белль знайдено велику кількість уламків. Після зіткнення міг статися вибух.

Інші авіакатастрофи у світі

В Австралії вертоліт, що здійснював несанкціонований політ, врізався у дах готелю Hilton's Double Tree Hotel в Кернсі. Пілот загинув на місці. Відомо про двох постраждалих постояльців готелю – це 80-річний чоловік та 70-річна жінка. Через аварію з будівлі довелося евакуювати сотні гостей.

Кількома днями раніше у Бразилії в районі міста Сан-Паулу розбився пасажирський літак авіакомпанії Voepass. Літак зазнав аварії через 90 хвилин після зльоту. Ніхто не вцілів.

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