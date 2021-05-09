Від початку тижня 12 людей загинули внаслідок сходження лавин у Франції.

У французьких Альпах внаслідок сходження лавин загинули туристи.

Про це повідомляє BFMTV.

Читайте такожНа Єльбрусі двоє сноубордистів повисли над 15-метровою ущелиною і потрапили на відеоЗа даними влади, семеро людей загинули у двох лавинах у суботу, 8 травня.

Перший смертельний випадок стався вранці у Валуарі. Загинули чотири туристи у віці від 42 до 76 років з околиць Гренобля. Вони йшли двома групами, що складалися з трьох і двох людей. Один турист вижив, його знайшли рятувальники.

Друга лавина зійшла вдень у Вануазі. Там загинули три людини.

Влада попереджала напередодні про особливо сильний ризик сходження лавин цими вихідними, оскільки останніми днями температура знизилася після сильного снігопаду в горах.

Загалом за тиждень у французьких Альпах лавини забрали життя вже 12 осіб: раніше ще п'ятеро туристів загинули в понеділок внаслідок двох лавин в Ізері та Верхніх Альпах.

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Переклад: Катерина Комолова