У французьких Альпах внаслідок сходження лавин загинули туристи.
Про це повідомляє BFMTV.
Читайте такожНа Єльбрусі двоє сноубордистів повисли над 15-метровою ущелиною і потрапили на відеоЗа даними влади, семеро людей загинули у двох лавинах у суботу, 8 травня.
Перший смертельний випадок стався вранці у Валуарі. Загинули чотири туристи у віці від 42 до 76 років з околиць Гренобля. Вони йшли двома групами, що складалися з трьох і двох людей. Один турист вижив, його знайшли рятувальники.
Друга лавина зійшла вдень у Вануазі. Там загинули три людини.
Влада попереджала напередодні про особливо сильний ризик сходження лавин цими вихідними, оскільки останніми днями температура знизилася після сильного снігопаду в горах.
Загалом за тиждень у французьких Альпах лавини забрали життя вже 12 осіб: раніше ще п'ятеро туристів загинули в понеділок внаслідок двох лавин в Ізері та Верхніх Альпах.
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