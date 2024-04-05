За словами Євгенії Гуцул, якщо Кишинів "піде на унію, Гагаузька автономія не мовчатиме".

Гагаузька автономія оголосить про свою незалежність, якщо Молдова вирішить об'єднатися з Румунією. Про це у своєму Telegram-каналі заявила глава автономії Євгенія Гуцул.

Вона послалася на нещодавню заяву прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку, в якій той зазначив, що у Молдові проживають румуни.

"Він забуває про те, що в нашій країні живуть ще й молдавани, росіяни, гагаузи, українці, болгари та десятки інших національностей. Для більшості жителів нашої країни є лише одна батьківщина – Республіка Молдова. Це наш спільний будинок, у якому нам вдалося вибудувати гармонійні міжнаціональні відносини та громадянську згоду", - підкреслила політик.

За її словами, у Гагаузькій автономії ставляться до Румунії та румунської культури з повагою та інтересом, "це наші сусіди, з якими хочемо розвивати тісні економічні та культурні зв'язки".

"Але ми також очікуємо, що і наші сусіди будуть ставитись з належною повагою до молдавської державності та особливого правового статусу Гагаузії. Якщо нинішня молдовська влада піде на унію, Гагаузька автономія не мовчатиме", - прогнозує Гуцул.

Вона також нагадала, що у 2014 року мешканці Гагаузії "дали чітку та ясну відповідь, що своє майбутнє вони бачать виключно у складі незалежної та суверенної Молдови".

"Будь-які уніоністські починання означають негайний запуск процедури відділення Гагаузії та повернення до незалежної Гагаузької республіки. Впевнені, що мешканці багатьох суміжних молдавських та болгарських сіл підтримають нас та приєднаються до нас. Але ми все ж таки сподіваємося, що розум візьме гору", - резюмувала Гуцул.

Гагаузька автономія - останні новини

Керівник Росії Володимир Путін нещодавно пообіцяв допомогу другому проблемному регіону Молдови - Гагаузькій автономії. Як повідомила її лідер Євгенія Гуцул після зустрічі з російським диктатором, той пообіцяв "надати підтримку Гагаузії та гагаузькому народу у відстоюванні наших законних прав, повноважень та позицій на міжнародній арені".

Також УНІАН повідомляв, що Росія використовує Придністров'я і Гагаузію для дестабілізації ситуації у Молдові. Принаймні, так вважають аналітики ISW. На їхню думку, посилена увага Кремля до відносин з Гагаузією та зацікавленість самопроголошеною республікою Придністров'я вказує на те, що Москва сподівається використати обидва регіони для виправдання гібридних операцій.

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