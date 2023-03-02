За заявою Апеляційного суду, він не знайшов правових підстав для задоволення скарги адвокатів екс-президента.

У Тбілісі Апеляційний суд відмовив екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі у звільненні з в'язниці через поганий стан здоров'я.

Нагадаємо, адвокати екс-президента намагалася оскаржити рішення Тбіліського міськсуду, який визнав безпідставним клопотання про звільнення за станом здоров'я і залишив його під вартою.

За заявою Апеляційного суду, він не знайшов правових підстав для задоволення скарги адвокатів колишнього президента на це рішення, повідомляє портал Новини-Грузія.

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Захисники Саакашвілі підкреслили, що Апеляційний суд прийняв таке рішення без слухань сторін, лише на підставі матеріалів справи. За словами адвоката екс-президента Шалви Хачапурідзе, вони поки не прийняли рішення про звернення до Європейського суду з прав людини.

Доля Саакашвілі в Грузії

Міхеїл Саакашвілі, був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Потім був засуджений нинішньою грузинською владою до 6 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні владою.

З жовтня 2021 року, після повернення до Грузії, він перебуває в ув'язненні.

28 січня Саакашвілі припустив, що за його поверненням до Грузії може стояти РФ. А 31 січня Саакашвілі переведений з в'язниці в реанімацію.

Пр цьому 12 лютого телеканал CNN показав моторошні кадри з палати Саакашвілі, зняті камерою спостереження. На відео, датованому жовтнем 2022 року, видно, що він у вкрай знесиленому стані. На одному з епізодів Саакашвілі втрачає свідомість по дорозі до ліжка, а на іншому - втрачає рівновагу і падає з ліжка.