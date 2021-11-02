Відповідальності за напад на госпіталь в Кабулі на себе поки ніхто не взяв.

У найбільшому військовому госпіталі в столиці Афганістану Кабулі прогриміли вибухи, і була стрілянина.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.

Кілька нападників атакували найбільший військовий шпиталь у столиці Афганістану Кабулі у вівторок, 2 листопада, за даними AFP, щонайменше 19 людей загинули й 50 зазнали поранень.

Натомість представники Міноборони в уряді, сформованому радикальним ісламістським угрупованням "Талібан", заявили, що жертв серед цивільних було "багато", але не назвали конкретних цифр. Офіційно відповідальні за сферу охорони здоров'я чиновники повідомили загалом поки що про трьох загиблих і шістьох постраждалих.

Читайте такожКілька відомств США почали розслідування через виведення військ з Афганістану – ЗМІІнцидент стався в центрі Кабула, у шпиталі імені Мухаммада Дауд-хана, де надають медичну допомогу бійцям "Талібану".

Як повідомляє агенція Associated Press із посиланням на представників міністерства оборони в уряді талібів, шестеро нападників спершу підірвали бомбу біля входу до будівлі, а потім намагалися прорватися всередину, утім їх зупинили бійці "Талібану".

У "Талібані" заявили, що їхні силовики схопили двох із шістьох нападників, решту було вбито. Відповідальності за скоєне на себе поки ніхто не взяв.

Нагадаємо, після того, як таліби захопили владу в Афганістані в серпні цього року, країну сколихнула низка нападів і терактів.

Відповідальність за них здебільшого брала на себе "Ісламська держава", яка ворогує з "Талібаном".

Зокрема, саме афганське відділення ІД взяло на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула у вересні, внаслідок якого загинули понад 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США. Також ІД заявила про відповідальність за теракт у мечеті афганського міста Кандагар у жовтні, який забрав життя понад 40 осіб.

Автор: Катерина Гірник