Таліби запевнили, що консультації щодо формування уряду майже завершені.

Представники угруповання "Талібан" оголосили верховного правителя Афганістану. Ним став лідер талібів Хайбатулла Ахундзаде.

Про це повідомляє ТСН.

Таліби запевнили, що консультації щодо формування уряду вийшли на фінішну пряму.

Водночас в ООН заявили про насування продовольчої кризи. Представники організації закликали міжнародну спільноту надати додаткову допомогу Афганістану. Правда, в країні на вимогу талібів всі гуманітарні місії заблоковані. Угруповання намагається отримати повний контроль над країною.

Захоплення Афганістану талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорили підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

17 серпня віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе главою країни.

18 серпня в МЗС ОАЕ повідомили, що Гані з родиною прибув до країни.

Автор: Анастасія Горбачова