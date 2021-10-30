Внаслідок інциденту загинула 84-річна жінка, пізніше в лікарні помер її 74-річний чоловік.

В італійському місті Пінероло, недалеко від Турина, стався вибух в житловому будинку.

Про це повідомляє Ansa.

Вибух з подальшою пожежею стався в п'ятницю, 29 жовтня, на останньому поверсі триповерхового будинку. Всього в будівлі перебувало 16 осіб.

Внаслідок інциденту загинула 84-річна жінка, пізніше в лікарні помер її 74-річний чоловік. Травми отримали ще четверо мешканців.

Мешканці будинку повідомляють, що відчули різкий запах газу перед вибухом. У квартирі на останньому поверсі, де виникла пожежа, велися роботи з монтажу нової кухні.

Офіційно причини трагедії поки не називаються.

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Нагадаємо, вдень 8 жовтня в Батумі обвалився під'їзд житлового будинку до пошуково-рятувальної операції задіяні сотні рятувальників. Раніше їм вдалося витягти з-під завалів 7 осіб, шестеро з яких загинули. Одна людина у важкому стані перебуває в медзакладі.

У рамках розслідування кримінальної справи за фактом обвалення частини будинку затримано трьох осіб.

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Автор: Денис Прядко