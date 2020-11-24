Наразі влада займається питанням екстрадиції матері дитини.

Влада Катару встановила особи батьків новонародженої дитини, яку 26 жовтня знайшли у сміттєвому контейнері вбиральні міжнародного аеропорту Дохи.

Читайте такожУ туалеті аеропорту знайшли немовля: пасажирок зняли з рейсу та змусили роздягнутися (відео)У прокуратурі зазначили лише, що матір дитини з "азійської країни". Вона залишила немовля в туалеті аеропорту і втекла за межі країни. Жінці висунули звинувачення у замаху на вбивство, їй загрожує до 15 років в'язниці, передає ТСН з посиланням на BBC і CNN.

Розслідування показало, що жінка перебувала у стосунках із неназваним чоловіком, "який також родом з азійської країни". У заяві додається, що "в результаті цих стосунків народилася дитина".

В Катарі секс поза шлюбом є кримінальним злочином. В країні вже бували випадки, коли жінки кидали дітей напризволяще, щоби уникнути ув’язнення. Батько дитини сказав катарській прокуратурі, що жінка надіслала йому фотографію дитини і повідомлення одразу після народження, в якому вона сказала, що "кинула дитину і втекла до своєї країни".

Прокуратура також пред'явила звинувачення чиновникам аеропорту, які провели примусове гінекологічне обстеження пасажирок під час пошуків матері дитини. Керівництво летовища виправдовувалося, мовляв, поблизу вбиральні були лише пасажири, які чекали на виліт до Сіднея. Саме тому підозра впала саме на них.

Тоді охоронці наказали всім жінкам, а їх було 13, пройти гінекологічний огляд. Серед них були громадянки Австралії, Великобританії та Нової Зеландії. Їх підвезли до машин "швидкої", де попросили зняти спідню білизну для огляду.

Медогляд викликав обурення в Австралії, де такі дії прирівняли до сексуального насильства. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив цей інцидент і назвав його "жахливим" і "неприйнятним".

Водночас його катарський колега шейх Халід бен Халіфа Аль Тані заявив, що стандартні процедури були порушені, і висловив "щирі вибачення за те, що довелося пережити пасажиркам".

Розслідування інциденту у Катарі показало, що "деякі співробітники" міжнародного аеропорту Хамад "діяли в односторонньому порядку", викликаючи жіночий медичний персонал для обстеження пасажирок. Прокуратура повідомила про відкриття кримінальних проваджень проти кількох співробітників відділу безпеки аеропорту.

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Автор: УНІАН