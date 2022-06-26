У колумбійському місті Ель-Еспінале під час кориди обрушилася трибуна, є численні жертви.
Про це пише El Comercio.
Трагедія сталася під час урочистостей на честь свята Сан-Педро. Одна з переповнених лож арени для кориди звалилася на арену, на якій також знаходилися люди.
За попередніми даними місцевих журналістів, загинули не менше 5 осіб. Водночас інше видання повідомляє про щонайменше 500 поранених.
На місце події виїхали рятувальники цивільної оборони, людям допомагають евакуюватися в безпечне місце. У місцевій лікарні оголосили жовтий рівень небезпеки для надання допомоги постраждалим.
За даними цивільної оборони департаменту Толіма, серед постраждалих є діти, жінки, чоловіки і навіть літні люди, присутні на заході.
Губернатор Толіми Рікардо Ороско повідомив, що серед загиблих є жінки, неповнолітній і чоловік, проте уточнив, що це попередня цифра.
Раніше повідомлялося, що на озері Фурнаш під водоспадом на південному сході Бразилії частина скелі обрушилася на прогулянкові катери з туристами.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Журналісти розповіли, як невідомі дрони атакують Російські НПЗ (відео)
- Політолог прокоментував замах на охоронця Путіна, який носив "ядерну валізку" (відео)
- Литва планує ветувати рішення Єврокомісії щодо розблокування транзиту в Калінінград