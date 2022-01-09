Попередньо встановлено, що у результаті обвалення скелі загинули семеро людей.

На озері Фурнаш під водоспадом на південному сході Бразилії частина скелі обвалилася на прогулянкові катери з туристами.

Цей момент потрапив на відео, яке широко розійшлося у соціальних мережах.

На записі видно, як величезна кам'яна брила під крики туристів раптово відривається від стіни каньйону та падає на човни, піднімаючи при цьому велику хвилю над озером.

Як передає BBC News, у результаті обвалу скелі загинули, щонайменше, семеро людей. Ще троє – пропали безвісти, 32 отримали поранення. При цьому у дев'ятьох туристів серйозні поранення, вони перебувають у лікарні.

Читайте такожУ Бельгії жінка зірвалася з 30-метрової висоти при спробі зробити селфіНезадовго до трагедії в районі озера йшли затяжні дощі. Не виключено, що саме вони посприяли обваленню скелі.

Раніше повідомлялося як, у 2016 році у Бразилії частина скелі обрушилася на житлові будинки, там оголосили надзвичайний стан.

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