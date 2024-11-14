Під час обвалення на мосту була фура.

У тимчасово окупованому Криму обвалився міст, через що російським загарбникам довелося призупинити вантажні перевезення залізницею з півострова в напрямку Запорізької області.

Як повідомляють "Крим. Реалії", це сталося в селі Маслове Джанкойського району. Зокрема, звалився міст, який пролягав над залізничними коліями.

За словами очевидців, шляхопровід, імовірно, не витримав вагу важкої фури, а внаслідок обвалення травмувалися двоє людей. Один із постраждалих - у важкому стані.

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У момент обвалення на мосту, крім вантажівки, перебував легковий автомобіль. Інцидент також підтвердила голова окупаційної адміністрації Джанкойського району Інна Федоренко. Через обвал довелося зупинити вантажні перевезення залізницею між півостровом та окупованою частиною Запорізької області.

За словами так званого губернатора Криму Сергія Аксьонова, міст відновлять у 2025 році.

"Міст через залізничні колії на автодорозі Джанкой - Маслове буде повністю відновлений у 2025 році. Попередній обсяг фінансування - близько 180 млн рублів", - заявив Аксьонов.

Окупанти планують наступати на Запоріжжя

The Economist повідомляє, що Росія готує штурм Запоріжжя. У матеріалі видання зазначається, що в Запорізькій області "починаються бої за те, що, на думку української розвідки, буде штурмом столиці області, важливого промислового центру".

При цьому, за словами керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки і оборони України Андрія Коваленка, сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає. За його твердженням, росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, щоб поширювати паніку.

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