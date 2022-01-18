Німеччина не отримувала запит на перетин повітряного простору британськими літаками.

Лондон заперечує інформацію про нібито заборону Німеччини на перетин повітряного простору британським літакам, які прямували до України зі зброєю.

Про це у коментарі журналісту BILD Юліану Рьопке заявило британське оборонне відомство.

"Німеччина не відмовляла у доступі до свого повітряного простору, оскільки Британія не подавала запит, між Великою Британією і Німеччиною з цього приводу не було ніяких суперечок", - цитує Рьопке відповідь МО.

Водночас у Лондоні не стали відповідати, чому відправили свої літаки довшим шляхом – в обхід Німеччини.

Читайте такожУ Європарламенті обрали нового президентаРаніше увагу на дивний маршрут британських літаків звернув засновник Conflict News Кайл Глен. Журналіст поцікавився у Twitter, чому два С-17 обрали шлях через Данію і Польщу, а не прямий – через Німеччину.

Тоді експерт припустив, що Берлін міг не пустити літаки зі зброєю для України через свою політику щодо постачання ЗСУ озброєння.

Міністр оборони країни Бен Воллес напередодні заявив, що Лондон перекине в Україну протитанкову зброю, не чекаючи нападу Росії.

Блокування поставок зброї Україні через НАТО

У грудні міністр оборони України Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї Україні через НАТО, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

"Вони будують газопровід "Північний потік-2" і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це досить несправедливо", - зазначив Резніков.

Цьому передувала заява, зроблена колишнім главою МЗС ФРН Гайко Маасом у червні 2021 року. Міністр заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з РФ щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

За даними BILD, за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Нинішній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що Берлін шукає інші варіанти деескалації РФ: "Наш пріоритет зараз - це унеможливлення подальшого загострення. Цього можна досягнути лише за допомогою дипломатії у "нормандському форматі" і через Раду НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ".

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