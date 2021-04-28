Повстанці захопили армійський табір і спалили.

Бойові дії почалися у східній частині М’янми неподалік кордону з Таїландом, коли карени атакували армійський пост під час одного з найінтенсивніших зіткнень від початку державного перевороту 1 лютого.

Про це пише Reuters.

Таким чином, хунта завадила спробі Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) покінчити з безладами у М’янмі. Напередодні члени блоку відповіли, що «досягли консенсусу» з хунтою щодо припинення насильства і початку діалогу між суперницькими сторонами в країні.

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Повстанський рух «Каренський Національний Союз» (KNU) заявив, що захопив армійський табір неподалік Таїланду. Свідки прилеглого села підтвердили відкриття вогню уранці.

KNU окупувала табір і спалила. Кількість загиблих і поранених ще встановлюється. Селяни кажуть, що табір був оточений повстанцями й протягом останніх тижнів там бракувало харчів.

Армія М’янми відмовилась від коментарів. Раніше вона оголосила себе єдиним законним інститутом, здатним утримати порядок в багатоетнічній країні з 53 мільйонами мешканців. Більша частина населення виступила проти перевороту.

Що передувало

KNU у 2012 році погодився на припинення вогню, покінчивши з бунтом за автономію, що тривав з 1948 року – коли М’янма здобула незалежність. Однак повстанці вступили у зіткнення з армією після десятирічного панування демократії.

Основна частина етнічних меншин М’янми з прикордонних регіонів підтримувала переважно демократичних противників хунти, чиї сили безпеки вбили понад 750 мирних мешканців, котрі протестували проти перевороту.

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Автор: Яна Ставська