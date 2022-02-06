За рятувальною операцією 5-річного Райана стежили тисячі людей у всьому світі.

У Марокко завершилася масштабна операція з порятунку 5-річного хлопчика Райана, який провалився в колодязь. Увечері в суботу, 5 лютого, групі рятувальників вдалося витягнути дитину, однак та загинула.

Про це пише BBC.

Дитина провалилася в колодязь 1 лютого, коли грала поруч. За словами батька, він кілька годин сам шукав сина, поки не зрозумів, що той опинився під землею.

Рятувальна операція почалася ввечері у вівторок і транслювалася у прямому ефірі. За нею стежила вся країна. Безліч людей висловлювали підтримку в соціальних мережах, запустивши хештег #SaveRayan.

Колодязь, до якого впав хлопчик, дуже вузький. Райан застряг на глибині 28 метрів, де отвір звужується ще сильніше. Оскільки ґрунт у тому районі кам'янисто-піщаний, рятувальники не ризикнули розширювати отвір і почали рити паралельний тунель, а потім пробурили триметрову перемичку.

У четвер за допомогою мотузки на дно колодязя вдалося опустити кисень і воду.

"Я зміг поговорити з дитиною, я запитав, чи чує він мене. Він відповів. Я почекав близько хвилини і побачив, що він скористався киснем", - розповідав волонтер Червоного Хреста і Півмісяця Імад Фахмі.

Рятувальники також опустили на дно камеру, щоб спостерігати за Райаном. Було видно, що він у свідомості, але отримав травми голови.

У п'ятницю ввечері бригада рятувальників і волонтерів заявила, що їй залишається пройти три метри, а в суботу вдень - менше метра.

За кілька годин до того, як витягнути хлопчика, в колодязь спустили кисневу маску, їжу та воду. Неясно, чи зміг Райан ними скористатися.

Зрештою в суботу ввечері місцеве телебачення показало кадри, на яких рятувальники виносили з виритого ними тунелю дитину, загорнуту в жовту ковдру.

Загибель хлопчика вже підтвердив король Марокко Мохаммед VI.

Раніше УНІАН писав, як у 2018 році в Таїланді 12 підлітків з футбольної команди та їх тренер застрягли в печері. Через десять днів їх знайшли, проте не змогли відразу вивести на поверхню через дощі. Команда пробула там з 23 червня до 10 липня. Зрештою всіх вдалося звільнити, проте під час рятувальної операції загинув один з добровольців.

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