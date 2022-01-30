Канатна дорога раптово зупинилася, коли на ній були сім людей.

У Львівській області на горі Тростян зупинилася канатна дорога і сім людей опинилися в пастці.

Про це сьогодні, в неділю, 30 січня розповіли у прес-центрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

О 12:05 до служби порятунку "101" надійшла інформація, що у Стрийському районі зупинився крісельний витяг на горі Тростян. На підйомнику застрягли сім туристів, серед яких була одна дитина.

Рятувальники прибули на виклик і, щоб врятувати людей, взялися до альпіністського спорядження.

"Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження зняли туристів з підйомника. На підйомнику перебувало 7 осіб, з них 1 дитина. Рятувальна операція тривала близько 30 хвилин. Ніхто з людей не постраждав", - повідомили у ДСНС.

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