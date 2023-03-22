Він повинен буде виплатити 1500 євро благодійній організації.

У Німеччині німця російського походження оштрафували на 1500 євро за те, що він прийшов на роботу у футболці з буквою "Z".

Як повідомляє FAZ, 49-річний чоловік живе в Німеччині з 1992 року. Він працює електриком в промисловій зоні Валлуф. Власник компанії встановив прапор України на своїй будівлі, після чого чоловік вирішив носити на роботі чорну футболку з великою білою літерою "Z".

У залі суду він розповів, що в основному інформацію про війну в Україні черпав з російських ЗМІ, тому був упевнений, що до влади в Україні "прийшли нацисти".

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Чоловік заявив, що шкодує про вибір одягу і про вибір ЗМІ. Крім того, син одного з його близьких друзів загинув на війні, тому він вирішив "дивитися більше німецьких новин".

У судовому окрузі Вісбадена демонстрація літери "Z" на публіці вважається кримінальним злочином. Однак чоловіка зобов'язали виплатити п'ять внесків по 300 євро в союз благодійних організацій "Німеччина допомагає", які збирають гроші для жертв землетрусу в Сирії і Туреччині, а також для жертв війни в Україні. У цьому випадку процес буде завершено.

Символіка "Z" - що відомо

У Росії літера "Z" вважається одним із символом повномасштабного вторгнення в Україну. Російські загарбники наносять літери "Z" і "V" на свою техніку, також її використовують пропагандисти.

Навесні минулого року Верховна Рада України офіційно заборонила символіки військового вторгнення Росії.

У квітні 2020 року в німецькому окрузі Герфорд відмовилися від видачі автомобільних номерів з буквою Z. А в Гамбурзі чоловіка оштрафували за такий символ на автомобілі.

Японська авіакомпанія ZIPAIR навіть перефарбував літаки через побоювання, що це буде виглядати як підтримка Росії. А в Казахстані взимку оштрафували росіян, які наклеїли на свій автомобіль наклейку з буквою "Z".

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