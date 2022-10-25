Підсудний не заперечує, що прикріпив до свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 з синьою літерою "Z".

Суд Гамбурга ухвалив вердикт про штраф в розмірі 80 денних ставок по 50 євро кожна для 62-річного водія, який на скло свого автомобіля начепив символ "Z".

Про це інформує Spiegel.

Речник суду заявив, що водія визнали винним у підтримці воєнних злочинів. Підсудний не заперечує, що прикріпив до свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 з синьою літерою "Z".

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"На думку суду, це є схваленням війни в Україні, яка є агресивною війною в розумінні Міжнародного кримінального кодексу, а також прояв солідарності з Росією", - зазначено у вердикті суду.

Символ "Z": що відомо про свастику рашистів

Російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення наносили (і продовжують це робити) символи "V" та "Z" на свою військову техніку. Також ці символи активно використовують російські пропагандисти та інші рашисти серед цивільного населення РФ.

Верховна Рада України заборонила російську Z-свастику. Країни Балтії, Польща, Молдова, Німеччина та інші ухвалили аналогічне рішення.

В іспанській Барселоні російські вандали осквернили собор своєю Z-свастикою.

В Чорногорії офіціанти в кафе носили на робочій формі знак "Z" - МЗС України звернулося тоді до чорногорських колег з вимогою пояснити таку зухвалу поведінку.

Раніше з'явилося відео, як чоловік в Росії перетворив Z-свастику на слово "AZOV".