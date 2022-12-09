Поліцейські оштрафували росіян із забороненою символікою.

В Оралі (Уральськ) в Західно-Казахстанській області Казахстану поліція оштрафувала росіян, які їздили по країні з символікою російського вторгнення в Україну.

Український журналіст Володимир Золкін, який отримав відео з місця, розповів, що росіян зупинили і попросили зняти наклейку з символом "Z" зі скла автомобіля.

"Туди ж викликали наряд поліції. Поліцейські росіян оштрафували. Росіяни промичали, що не знали про те, що Z-символи заборонені в Казахстані", – написав Золкін.

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Символ "Z" - де заборонений і що значить

Символ "Z" разом з "V" або "O" використовувався російськими окупантами для маркування військової техніки, що наступала на Україну з кінця лютого 2022 року.

Згодом люди, які підтримують російські вторгнення в Україну, почали використовувати його як символ цієї підтримки. "Z" використовують в мережі (на аватарках, в нікнеймах, назвах Telegram-каналів і онлайн-спільнот і так далі), оффлайн (у вигляді наліпок на скло автомобілів, значків; також в РФ проводили флешмоби, під час яких учасники шикувалися у вигляді цієї літери латинського алфавіту тощо). Тепер символ нерідко називають "новою свастикою".

Цей символ був заборонений Верховною Радою України як символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну.

Казахстан і Киргизстан забороняють публічне використання символу, наприклад, на автомобілях. Чехія і Латвії прирівняли його до свастики та серпа і молота, зробивши забороненим символом. Заборона на використання символу також діє в Польщі, Естонії, Молдові, Литві.

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