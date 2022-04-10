Наприкінці березня 2022 року уряд Німеччини ввів кримінальну відповідальність за використання символу Z на території Німеччини.

В Німеччині в окрузі Герфорд (земля Північний Рейн-Вестфалія) припиняють видавати автомобільні номери, що містять літеру Z, яка перетворилася на символ російських окупантів під час війни в Україні.

Про це повідомило регіональне видання Westfalen-Blatt.

Як пояснив офіційний представник влади округу, таке рішення було прийняте через те, що намальовану білою фарбою літеру "Z" можна побачити на численних російських танках і військових машинах. Цей знак став символом російської загарбницької війни проти України і використовується як знак підтримки Путіна і війни. Саме тому в районі Герфорд не буде номерів "HF-Z".

При цьому зазначається, що це стосується лише номерних знаків з однією літерою. Комбінації з Z все ще можливі.

Як пояснює видання Deutshe Welle, у Німеччині заборонено використовувати в автомобільних номерах комбінацію літер, що асоціюються з абревіатурами, які позначають поняття, що стосуються нацистського режиму у гітлерівській Німеччині. Ці правила різняться у різних землях. Зокрема, у землі Північний Рейн-Вестфалія неможливо зареєструвати знаки, що містять сполучення літер KZ, NS, SA, SS та HJ.

У ФРН власники автівок можуть за додаткову плату під час реєстрації обрати номер, який бажають, за умови, що він ще вільний. Обов'язкові у номері лише перші дві літери, якими позначають місто або округ, де зареєстровано транспортний засіб.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2022 року уряд Німеччини ввів кримінальну відповідальність за використання символу Z на території Німеччини.

9 квітня міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер заявила, що місцева поліція каратиме за використання символів "Z" на проросійських мітингах, які заплановані в декільках містах країни на 10 квітня.